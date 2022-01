Autofahrer fährt Vordermann auf: Ein Verletzter in Krumbach

Weil ein Autofahrer nicht erkannte, dass der Vordermann bremste, kam es in Krumbach zum Unfall. Dabei wurde eine Person verletzt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am 18. Januar gegen 11.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Krumbach. Kurz nach dem Bahnübergang am Ortsende von Krumbach wollte ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer nach links in Richtung Wertstoffhof abbiegen. Der dahinter fahrende 60-jährige Pkw-Führer erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr dem vor ihm fahrenden Pkw hinten auf.

Ein Verletzter nach Auffahrunfall in Krumbach

Der Pkw-Fahrer aus dem vorderen Auto klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, heißt es in den Angaben der Polizei. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (AZ)