Autofahrer in Krumbach darf nicht mehr weiterfahren

Aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei einen Autofahrer am Samstagmittag. Welche Gründe die Polizisten dafür hatten.

Am Samstag, gegen 13.10 Uhr, wurde ein aus einem Nachbarlandkreis stammender 32-jähriger Autofahrer in der Augsburger Straße in Krumbach von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkohol- und Betäubungmitteleinfluss stand. Er durfte nicht mehr weiterfahren und musste mit zur Blutentnahme. Den Mann erwartet nach Angaben der Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Fahrverbot. (AZ)