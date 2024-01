Autofahrer ohne Führerschein in Krumbach unterwegs

Bei Verkehrskontrollen am Bauernprotesttag am Montag erwischte die Polizei Autofahrer ohne Führerschein. Die Männer bekommen es mit der Justiz zu tun.

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen in der Nacht am Montag stellten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach zwei Autofahrer fest, die ohne die notwendige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Ein 22-Jähriger, der gegen 22.20 Uhr kontrolliert worden war, konnte keinen Führerschein vorzeigen. Auf Nachfrage gab er zu, keinen Führerschein zu besitzen, da ihm dieser entzogen worden war. Ein 21-jähriger Bosnier legte bei der Kontrolle gegen 22.10 Uhr in der Bahnhofstraße einen bosnischen Führerschein vor. Die Überprüfung des Sachverhalts ergab, dass der Mann schon seit einem Jahr in Deutschland seinen regelmäßigen Aufenthalt hat. Der Pflicht, die Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen, kam er nicht nach. Gegen beide Verkehrsteilnehmer leiteten die Beamten die entsprechenden strafrechtlichen Verfahren ein. (AZ)