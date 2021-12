Zapfpistole steckte noch: Autofahrer reißt nach Tanken in Krumbach Schlauch ab

Ein junger Mann lässt nach dem Tanken die Zapfpistole im Auto stecken und fährt los, doch über den entstandenen Schaden informiert er die Tankstelle in Krumbach nicht.

Zu einer außergewöhnlichen Unfallflucht ist es am Freitag gegen 19.30 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Augsburger Straße in Krumbach gekommen. Ein zunächst unbekannter Autofahrer fuhr nach Angaben der Polizei in das Tankstellengelände ein und betankte sein Fahrzeug. Noch während der Tankvorgang lief, ging er in den Shop der Tankstelle und kaufte ein. Nach dem Verlassen des Shops fuhr er mit seinem Fahrzeug los, allerdings befand sich zu diesem Zeitpunkt noch die Zapfpistole im Tankfüllstutzen des Pkw.

Mann fährt mit der Zapfpistole am Tank los und reißt den Tankschlauch ab

Der Verursacher bemerkte dies, nachdem der Schlauch abgerissen war und steckte diesen wieder notdürftig auf den Zapfhahn. Danach beglich er seine Tankschuld und fuhr davon, ohne das Tankstellenpersonal auf den Schaden aufmerksam zu machen. Der Vorgang wurde durch die Videoüberwachung der Tankstelle aufgezeichnet. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Verursacher sind im Gange. Eine unmittelbare Gefahr entstand laut Polizei nicht, da kein Kraftstoff ausgetreten war. Der Sachschaden an der Zapfsäule beträgt rund 2000 Euro. (AZ)