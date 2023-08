Autofahrer stößt auf Supermarktparkplatz mit anderem Wagen zusammen

Ein Autofahrer will auf einem Supermarktparkplatz in Krumbach wenden und fährt gegen einen anderen Wagen.

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr hat sich in Krumbach auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug wenden und ist hierbei gegen einen geparkten Pkw gefahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1500 Euro. (AZ)