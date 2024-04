Autofahrer wird in Luitpoldstraße nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein Autofahrer wird nach einem Auffahrunfall in Krumbach leicht verletzt. Ein anderer Autofahrer hat zuvor nicht bemerkt, dass er angehalten hatte.

Am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr hat sich in der Luitpoldstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro ereignet. Ein 48-Jähriger befuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw die Luitpoldstraße in nördliche Richtung. Der hinterherfahrende 61-Jährige übersah, dass der 48-Jährige mit seinem Pkw verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Der 48-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. (AZ)