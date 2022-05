Autofahrerin fährt Fußgänger auf Zebrastreifen an und flüchtet

In der Karl-Mantel-Straße kam es zu einem Zusammenstoß. Obwohl die Autofahrerin abbremste, wurde der Fußgänger verletzt. Die 19-Jährige bekommt eine Anzeige.

Ein 48-jähriger Fußgänger hat am Donnerstag gegen 11.15 Uhr den Zebrastreifen in der Karl-Mantel-Straße überqueren wollen. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin bog jedoch zur gleichen Zeit von der Schlachthausstraße in die Karl-Mantel-Straße ein. Offenbar, so berichtet es die Polizei, übersah sie den Fußgänger. Zum Glück erkannte der Fußgänger die Situation noch rechtzeitig und konnte etwas zurückweichen.

Die Autofahrerin fuhr in Krumbach nach dem Unfall einfach weiter

Trotzdem kam es laut Angaben der Beamtinnen und Beamten zum Zusammenstoß und der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form einer Prellung. Die junge Frau bremste ihr Auto bis zum Stillstand ab, setzte ihre Fahrt aber anschließend fort, ohne sich zu kümmern und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Durch einen aufmerksamen Passanten, der sich das Kennzeichen notierte, konnte die Verursacherin ermittelt werden. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. (AZ)