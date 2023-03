Unfall: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in Krumbach ein Fahrzeug

Eine Unachtsamkeit beim Abbiegen in Krumbach führt zu 5000 Euro Blechschaden. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein Sachschaden von rund 5000 Euro ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall gegen 9.50 Uhr in der Ringeisenstraße in Krumbach entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 27-jährige Autofahrerin nach links in die Anton-Nagenrauft-Straße einbiegen und übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beim Zusammenstoß blieben die Beteiligten laut Polizei unverletzt. (AZ)