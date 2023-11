Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin im Höllgehau

Nach dem Einkaufen in einem Krumbacher Verbrauchermarkt will eine 38-Jährige mit ihrem Auto weiterfahren, übersieht jedoch eine Fahrradfahrerin.

Am frühen Dienstagabend ist eine 38-jährige Pkw-Fahrerin in Krumbach aus dem Gelände eines Verbrauchermarktes im Höllgehau auf die gleichnamige Straße gefahren. Dabei missachtete sie laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 52-jährigen Radfahrerin, welche in westliche Richtung fuhr, und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 3.600 Euro. (AZ)