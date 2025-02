Autofahrerin wird bei Unfall in Krumbach leicht verletzt

In Krumbach ist eine Frau bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Autofahrerin wollte am Freitag gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pkw vom Hans-Watzlik-Weg in die Rotkreuzstraße einbiegen. Hierbei übersah sie laut Polizei einen von rechts kommenden und somit bevorrechtigten Autofahrer. Es kam zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Da zwischen den beiden Fahrzeugen ein deutlicher Masseunterschied bestand, wurde die Frau bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

