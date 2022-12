Autos stoßen frontal zusammen – Bahnhofstraße ist nach Unfall gesperrt

Die Krumbacher Bahnhofstraße ist nach einem Unfall komplett gesperrt. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

In Krumbach hat sich am späten Freitagvormittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. In der Folge des Unglücks ereigneten sich wohl zusätzlich Auffahrunfälle. Die Bahnhofstraße ist derzeit komplett gesperrt, der Einsatz von Polizei und Rettungskräften läuft. Informationen über mögliche Verletzte oder die Dauer der Sperrung lagen zunächst nicht vor. (cgal)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.