AWO Krumbach organisiert erfolgreiche Ferienfreizeit für Kinder in den Sommerferien

Der AWO Kreisverband Krumbach bot auch in diesem Jahr wieder eine abwechslungsreiche Ferienfreizeit für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren an. Insgesamt nahmen rund 45 Kinder aus Krumbach und Umgebung an dem Programm teil. Die Betreuung übernahm ein engagiertes Team aus erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern, das für ein buntes und kindgerechtes Angebot sorgte. Ein besonderes Highlight war der gemeinsame Ausflug in die Allianz Arena und das Planetarium in Augsburg. Auch das tägliche gemeinsame Mittagessen trug zur positiven Gruppenatmosphäre bei. „Uns ist es wichtig, den Kindern in den Ferien nicht nur Betreuung, sondern auch schöne Erlebnisse in der Gemeinschaft zu bieten“, erklärten die Organisatorinnen vom AWO Kreisverband. „Gerade für berufstätige Eltern ist ein verlässliches Ferienangebot eine große Hilfe.“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!