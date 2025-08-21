AWO-Seniorenclub Ausflugstag

Der AWO-Seniorenclub Krumbach hatte an seiner Ausflugsfahrt im Juli wunderschönes, fast schon zu heißes Wetter. Los ging es mit einem Zwischenstopp auf Schloss Kaltenberg. Hier hatten die fast 50 Senioren Zeit, die Anlagen zu besichtigen. Weiter ging es mit einer Mittagspause in Geltendorf. Anschließend konnten sich die Senioren bei bestem Wetter eine frische Brise bei der Schifffahrt auf dem Ammersee um die Nase wehen lassen. Nach der Kaffeepause in Herrsching ging es für die Senioren wieder zurück nach Hause, mit einem Gepäck voll schöner und neuer Erinnerungen.

