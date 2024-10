AWO Seniorenclub macht Ausflug zum Botanischen Garten Augsburg

27 Teilnehmende nahmen das Angebot der Krumbacher AWO wahr und fuhren nach Augsburg. Der erste Halt der Mitfahrenden war in der Kälberhalle Augsburg, in der es sehr leckeres Mittagessen gab. Frisch gestärkt fuhren sie weiter in den Botanischen Garten. Hier konnten die Senioren die Pracht der wunderschönen Herbstblumenbeete bestaunen. Mit vielen tollen Bildern im Kopf und neuen Ideen für den eignen Garten, traten die Senioren den Heimweg an. Foto: AWO Ortsverein Krumbach

Seniorenclub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AWO Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis