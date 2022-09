"Azapft isch" bei der Krumbacher Festwoche

Die Krumbacher Traditionsveranstaltung wurde am Freitagabend feierlich eröffnet. Welche besonderen Höhepunkte es gab und was am Wochenende geboten ist.

„Azapft isch“: Als Krumbachs Bürgergermeister Hubert Fischer dies am Freitagabend ruft, spürt man intensiv, dass dieses „alte Festwochengefühl“ wieder da ist. Zuvor zeigten die Musikerinnen und Musiker ihre Spielfreude auf dem Krumbacher Marktplatz. In der Sparkasse in Krumbach wurde die Ausstellung zum Thema „Altes Streuobst neu entdecken“ eröffnet. Ein Ausstellungsstart in der Sparkasse zum Beginn der Festwoche – auch das ist eine lange Tradition.

2020 und 2021 hatte die Festwoche in Krumbach bedingt durch die Corona-Krise ausfallen müssen. Nach der viele Menschen begeisternden Eröffnung am Freitag ist Krumbach in den nächsten Tagen wieder in Festwochenstimmung. Der federführende Musikverein Krumbach hat für die Traditionsveranstaltung ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Wer am Freitag auf dem Festwochengelände am Stadtsaal unterwegs war, der konnte dort bei den Menschen viel Vorfreude auf die kommenden Tage erleben. Die Krumbacher Festwoche findet seit 1957 statt.

Holzskulpturen von Bernhard Schmid sind ausgestellt

Zum 47. Mal ist der Start mit einer Ausstellungseröffnung in der Niederlassung der Sparkasse in Krumbach kombiniert. Diesmal ist dort die Ausstellung „Altes Streuobst neu entdecken“ des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege zu sehen. Zudem sind in der Sparkasse auch Holzskulpturen des Rettenbacher Bildhauers Bernhard Schmid ausgestellt. Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, betonte in seinen einführenden Worten, dass die Sparkasse an der Tradition der Ausstellungseröffnung festhalten möchte. Es sei schön, dass man sich wieder persönlich treffen könne. Gastl dankte allen, die an der Gestaltung des Abends und der Ausstellung mitgewirkt haben, insbesondere der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege. Dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege überreichte Gastl in Form eines symbolischen Schecks eine Spende in Höhe von 2700 Euro. Die Ausstellung in der Sparkasse ist noch bis zum 4. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten in der Sparkasse zu sehen.

Marsch der Kapellen zum Festzelt nach dem Konzert auf dem Krumbacher Marktplatz. Foto: Peter Bauer

Nach drei Jahren wieder Festwoche: Auch Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer war die große Freude darüber anzumerken. Mit der Ausstellung sei auch die Botschaft verbunden, dass es in den heimischen Gärten wieder mehr Apfelbäume und weniger Steinwüste geben solle. Festwoche, das ist natürlich auch die Tradition des Bieranstichs. Fischer gilt da als Meister seines Fachs. Aber durch Corona gab es bei den Bieranstichen bekanntlich so manche Pause. Fischer aber war schon in der Sparkasse zuversichtlich, dass er den Hahn „wir früher reinbringt“. Das sollte ihm dann später durchaus überzeugend gelingen.

Roman Gepperth, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, stellt die Ausstellung in ihren Details vor. Alte Apfelsorten würden auch für ein Umdenken in der Ernährung stehen. Obst aus der Region, das bedeute keine langen Transportwege, Frische und Gesundheit. Umrahmt wurde die Veranstaltung in der Sparkasse von der Jugendkapelle des Musikvereins Krumbach.

Lesen Sie dazu auch

In der Sparkasse in Krumbach wurde die Ausstellung "Altes Streuobst neu entdecken" eröffnet. Zu sehen sind auch Werke von Künstler Bernhard Schmid. Foto: Peter Bauer

Draußen auf dem Marktplatz hatten sich zahlreiche Menschen eingefunden, um das Programm zu genießen, das vom Krumbacher Musikverein unter seinem Dirigenten Lukas Weiss zusammengestellt worden war. Zur Ouvertüre gab es ein Standkonzert des Musikvereins, dann folgte der Sternmarsch der Stadtteilkapellen und des Krumbacher Spielmanns- und Fanfarenzugs auf den Marktplatz. Es sind dann Momente wie der Gemeinschaftschor, bei denen Blasmusik ihre besondere Kraft entfaltet. Zu hören war unter anderem der Laridah-Marsch. Danach marschierten die Vereine, begleitet von vielen Menschen, ins Festzelt. Und dann war er gekommen, der Moment des Anstichs. Welche „Form“ würde Bürgermeister Fischer mitbringen? Fischer meisterte die Aufgabe gewohnt sicher. Drei Schläge? Vorne waren sich die Beobachterinnen und Beobachter am Ende sicher, dass es wohl irgendwie „zweieinhalb“ waren. Das Bier spritzte etwas, aber das ist, wie Tobias Ehrmann, Vorsitzender des Musikvereins, kommentierte, wohl ein gutes Zeichen für die kommenden Tage.

Was am Wochendende in Krumbach geplant ist

Am Samstag, 3. September, heißt es dann um 19.30 Uhr „Partyalarm“ mit der Band SOS. Am Sonntag, 4. September, folgt um 10 Uhr der Musikantenstammtisch des Bezirks 11 Krumbach-Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Dabei spielt der Musikverein Gaismarkt-Niederraunau-Winzer. Ab 14 Uhr spielt die kleine Besetzung des Musikvereins Krumbach, ab 17.30 Uhr der Musikverein Mindelzell.