Krumbach: Azubis der Raiba Schwaben Mitte sammeln Spenden für den guten Zweck

Krumbach

Azubis der Raiba Schwaben Mitte sammeln Spenden für den guten Zweck

Die Spendengelder der Auszubildenden gehen an drei Einrichtungen in der Region.
Von Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG/Sabine Turek
    Die Spendenempfänger der JuBi Babenhausen, Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg, Tierschutzverein Weißenhorn mit den Beteiligten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG.
    Die Spendenempfänger der JuBi Babenhausen, Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg, Tierschutzverein Weißenhorn mit den Beteiligten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG. Foto: Raiffeisenbank

    Unter dem Motto „Unsere Heimat, unsere Verantwortung – Gemeinsam für Mensch, Tier und Natur“ feierten die Auszubildenden der Raiffeisenbank Schwaben Mitte den erfolgreichen Abschluss ihres diesjährigen Azubiprojekts in der Hauptgeschäftsstelle Krumbach. Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Bayern haben die Nachwuchsbankerinnen und -banker aus dem zweiten und dritten Lehrjahr im Zeitraum vom 1. März bis 30. September 2025 erfolgreich 3.000 neue Gewinnsparlose an Kunden vermittelt. Durch den Verkauf der Lose entstand ein Erlös von 9.171 Euro, den die Vorstände der Raiffeisenbank Schwaben Mitte auf 9.900 Euro aufrundeten. Die Summe wurde an drei gemeinnützige Einrichtungen aus der Region gespendet: die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen, den Tierschutzverein Weißenhorn und das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg.

