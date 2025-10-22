Azubis der Raiba Schwaben Mitte sammeln Spenden für den guten Zweck

Unter dem Motto „Unsere Heimat, unsere Verantwortung – Gemeinsam für Mensch, Tier und Natur“ feierten die Auszubildenden der Raiffeisenbank Schwaben Mitte den erfolgreichen Abschluss ihres diesjährigen Azubiprojekts in der Hauptgeschäftsstelle Krumbach. Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Bayern haben die Nachwuchsbankerinnen und -banker aus dem zweiten und dritten Lehrjahr im Zeitraum vom 1. März bis 30. September 2025 erfolgreich 3.000 neue Gewinnsparlose an Kunden vermittelt. Durch den Verkauf der Lose entstand ein Erlös von 9.171 Euro, den die Vorstände der Raiffeisenbank Schwaben Mitte auf 9.900 Euro aufrundeten. Die Summe wurde an drei gemeinnützige Einrichtungen aus der Region gespendet: die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen, den Tierschutzverein Weißenhorn und das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!