B16: Am Bleicher Berg erst gefährlich überholt und dann geschnitten

Nur durch starkes Abbremsen kann ein Autofahrer am Samstagabend einen Unfall auf der B16 verhindern, weil ein überholendes Auto plötzlich wieder einschert.

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Krumbacher Polizei und sucht Zeugen. Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr war ein Autofahrer auf der B16 in Richtung Krumbach unterwegs, als auf Höhe des Bleicher Bergs der noch unbekannte Fahrer eines anderen Pkws von hinten dicht auffuhr und schließlich an einer unübersichtlichen Stelle zu überholen begann. Wegen plötzlich herannahenden Gegenverkehrs scherte das Fahrzeug dann jedoch spontan auf Höhe des überholten Fahrzeuges nach rechts ein und zwang den Fahrer dadurch zum starken Abbremsen. Anschließend setzte der Wagen seine Fahrt fort. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam es offenbar nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)