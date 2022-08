B16: Die Bahnhofstraße in Krumbach ist ab Montag gesperrt

Die Bahnhofstraße im nördlichen Bereich von Krumbach wird ab dem kommenden Montag für zehn Tage wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Was das Bauamt berichtet.

Die bis jetzt durchgeführten Arbeiten zu Kanalsanierung und Wasserleitungsbau in der Bahnhofstraße in Krumbach liegen im Zeitplan. Nach der Erneuerung der Wasserhauptleitung stehen derzeit Kanalsanierungsarbeiten sowie Arbeiten an den Hausanschlüssen an. Das berichtet das Staatliche Bauamt in Krumbach in einer Pressemitteilung.

Planmäßig verlaufen die Bauarbeiten zur Kanalsanierung in der Bahnhofstraße in Krumbach. Der stadtauswärtige Verkehr wird über die westliche Fahrspur geleitet. Foto: Annegret Döring

Ab kommenden Montag, 29. August, sind Zusammenschlüsse der Wasserleitung in der Straße "Am Johannisbrunnen" und vor dem Bahnhof herzustellen. Die Sanierung von zwei Kanalquerungen in offener Bauweise ist ebenfalls auszuführen. Um die Bundesstraße B16 für die Zukunft zu rüsten und modernen Standards in Bezug auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anzupassen, erfolgt dann ab Donnerstag, 1. September, die Erneuerung der Asphaltdeckschicht. Durch die zuvor durchzuführenden Leitungsquerungen wird ab kommenden Montag bis voraussichtlich Mittwoch, 7. September, morgens die Bundesstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Bisher war in Einbahnstraßenregelung das Fahren für den nördlich stadtauswärts fließenden Verkehr weiterhin möglich. Für Restarbeiten wird dann bis Ende September weiterhin die Einbahnstraßenregelung der Bahnhofstraße stadtauswärts gelten.

Vorgesehen ist, die alte und kaputte Asphaltdeckschicht abzufräsen und dann eine neue Asphaltdecke einzubauen. Die Fräsarbeiten sind ab Donnerstag eingeplant. Das Vorspritzen des Untergrundes soll am Freitagabend erfolgen. Ab Montag kann dann die neue Asphaltschicht aufgebracht werden. Mit Aufbringen der Markierung am Dienstag werden dann die Arbeiten, die in der Vollsperrung erfolgen müssen, abgeschlossen sein. Die Bundesrepublik investiert hier insgesamt rund 200.000 Euro in die Deckensanierung der Bundesstraße, erklärt das Staatliche Bauamt.

Die Tankstellen in der Krumbacher Bahnhofstraße sind nicht anfahrbar

Durch die Vollsperrung der Bahnhofstraße sind in dem Zeitraum vom 29. August bis einschließlich 6. September alle Anlieger, somit auch die beiden Tankstellen nicht anfahrbar. Die Sperrung schließt den Kreuzungbereich zur Lichtensteinstraße mit ein. Eine Zufahrt zum Bahnhof über die Bahnhofstraße ist nicht möglich. Die Zufahrt zum Bahnhof kann während der Vollsperrung über die Ulmer Straße erfolgen. Der Verkehr Lichtensteinstraße stadteinwärts, beziehungsweise Bahnhofstraße über die Lichtensteinstraße stadtauswärts, wird einspurig über eine Ampelregelung erfolgen. Um die teilgesperrte Kreuzung der B16 mit der B300 am Bahnhof zu entlasten, werden ortskundige Autofahrer gebeten, über die Südstraße auszuweichen. Der nord-östliche Kreuzungsbereich in Krumbach Hans-Lingl-Straße/Burgauer Straße wird wegen der Verkehrsmehrbelastung im Zeitraum der Vollsperrung mit einer Ampelanlage voll geregelt.

An der Kreuzung Hans-Lingl-Straße/Burgauer Straße wird es wegen der Vollsperrung der Bahnhofstraße in Krumbach viel Verkehr geben. Foto: Annegret Döring

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrungen und Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen. (AZ)