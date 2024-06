B300 in Krumbach wird ab nächster Woche gesperrt

Bauarbeiten auf der Babenhauser Straße in Krumbach zwischen Bahnlinie und Nattenhauser Straße machen eine Sperrung für den Durchgangsverkehr notwendig.

Auf Umleitungen und Verkehrsbehinderungen einstellen müssen sich Fahrer und Fahrerinnen demnächst auf der innerörtlichen Bundesstraße 300 in Krumbach. In Abstimmung mit der Stadt Krumbach starten am Montag, 17. Juni, die angekündigten Sanierungsarbeiten an Kanal, Wasserleitung und Straße, sowie die dauerhafte Installation der Ampelanlage zur Dosierung des Verkehrs in den Stoßzeiten auf der Babenhauser Straße, teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit. Mehrere Baufirmen, die Stadtwerke Krumbach und auch die Bahn sind in das Projekt eingebunden. Im Baustellenbereich ist die Bundesstraße B 300 bis voraussichtlich Mitte August voll gesperrt.

Ampelanlage am Westfriedhof in Krumbach wird rückgebaut

Begonnen wird mit Wasserleitungsarbeiten zwischen Hohenraunauer Straße und Südstraße im Bereich des Westfriedhofs. Hierzu ist bereits eine Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich. Gegebenenfalls wird bereits die provisorische Ampelanlage, die aufgestellt war, um den Verkehr zu dosieren, parallel zurückgebaut.

Ab voraussichtlich Montag, 24. Juni, folgt dann zusätzlich der Leitungsbau sowie der feste Einbau der Ampelanlage zwischen Südstraße und Nattenhauser Straße. Dann ist der ganze Straßenbereich zwischen Hohenraunauer Straße und Südstraße voll gesperrt.

Mit der Sanierung der Fahrbahndecke werden die Arbeiten Mitte August abgeschlossen, so der Plan.

Eine überörtliche Umleitung ist laut Staatlichem Bauamt während der Straßensperrung ausgeschildert. Der Bundesstraßenverkehr wird großräumig abgefangen und auf die östlich gelegene Bundesstraße B 16 über Breitenbrunn nach Babenhausen und umgekehrt geleitet. Der Busverkehr vom und zum Schulzentrum wurde von der Stadt Krumbach mit den Busunternehmen innerörtlich koordiniert. (AZ mit adö)

