Bachmuschelfund in der Kammel in Krumbach: eine Sensation

Der Fischereiverein Krumbach half im Zuge des Hochwasserschutzes, Tiere aus dem Schlamm der Kammel zu bergen, und machte einen sensationellen Fund.

Kürzlich wurde in der Kammel in Krumbach beim Stadtgarten im Auftrag der Stadt eine Schlammbank ausgebaggert. Dies war im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz notwendig (wir berichteten). Weil vermutet wurde, dass in diesem Schlamm Fische oder andere Wasserlebewesen stecken bleiben, wurde der Fischereiverein Krumbach hinzugezogen und beauftragt, diesbezüglich mitzuhelfen.

Die Bachmuscheln waren vier bis 20 Jahre alt

Beim Ablassen des Wassers der Kammel in Krumbach im Bereich des Stadtgartens auf Höhe des Pfarrheims St. Michael entdeckten Mitglieder des Fischereivereins Krumbach und Umgebung eine größere Ansammlung von Bachmuscheln. Der Fundort liegt im Bereich der dort im Laufe von mehreren Jahren aufgelandeten Schlammbank, die nun ausgebaggert werden muss. Die Muscheltiere (insgesamt 92 Stück, mit einem Alter zwischen vier und 20 Jahren) wurden vorsorglich aus dem Schlamm geborgen und an anderer Stelle wieder in das Gewässer zurückgesetzt.

Kürzlich wurde in der Kammel in Krumbach beim Stadtgarten im Auftrag der Stadt eine Schlammbank ausgebaggert im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Foto: Georg Schadl

In der Kammel sind damit während der letzten beiden Jahre an mehreren Stellen, von Niederraunau bis ins Stadtgebiet von Krumbach, Bachmuschelvorkommen entdeckt worden. Die Bachmuschel, auch kleine Flussmuschel genannt (wissenschaftliche Bezeichnung Unio crassus), wird auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten als "akut bedroht" geführt. Deshalb kann der Fund dieser Muscheltiere in der Kammel als kleine Sensation bezeichnet werden, sagt Fischereibiologe Georg Schadl, der das Projekt federführend mit Helfern auch aus der Jugendgruppe des Fischereivereins betreut hat.

Georg Schadl vom Fischereiverein Krumbach und Umgebung hat mit einigen Helfern auch aus der Jugendgruppe Bachmuscheln im Flussbett der Kammel umgesiedelt wegen eines Bauprojektes. Foto: Georg Schadl

"Der Fischereiverein ist nicht nur bestrebt, Fische zu fangen, sondern er kümmert sich auch um den Natur- und Umweltschutz. Nicht umsonst haben wir 2018 den Umweltpreis des Landkreises Günzburg bekommen", berichtet der Vorsitzende des Fischereivereins, Gottfried Riederle.

Bachmuscheln können bis zu 50 Jahre alt werden. Sie sind Zeigetiere für die Gewässergüteklasse I bis II, brauchen also sehr sauberes Wasser. Dass solches in der Kammel fließt, ist somit durch den Fund dieser Tiere bewiesen. (AZ mit adö)

