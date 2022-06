Krumbach

Bald geht es los mit den großen Straßenbauarbeiten in Krumbach

Plus Was in Kürze in der Bahnhofstraße und in der Danziger Straße ansteht und welche Summen dort investiert werden.

Von Peter Bauer

Die Sanierung von Straßen ist für Krumbach 2022 ein zentrales Thema. In Kürze werden die Bahnhofstraße im nördlichen Bereich (zwischen der früheren Post/Bahnhof und dem Kreisverkehr) sowie die Danziger Straße erneuert. Stadtbaumeister Björn Nübel skizzierte jetzt den Zeitplan. In der Bahnhofstraße wird es voraussichtlich Ende Juli/Anfang August losgehen. In der Danziger Straße sollen die Arbeiten am Montag, 11. Juli beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

