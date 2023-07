Krumbach

18:00 Uhr

Bald wird am Krumbacher Krankenhaus in neuen Räumen operiert

Die neuen Krumbacher Operationsräume werden im August in Betrieb genommen. Unser Bild zeigt von links Dr. Sebastian Hafner, Robert Wieland und Thomas Plepelic.

Plus Kliniken-Vorstand Wieland erläutert, welche Neuerungen in der Krumbacher Klinik auf den Weg gebracht werden. Eingerichtet wird auch eine Wahlleistungsstation.

Von Peter Bauer

Chefarzt Dr. Sebastian Hafner blickt hinein in die neuen OP-Räumlichkeiten der Krumbacher Kreisklinik, dann lächelt er entspannt. "Das ist für uns alle ein Riesenmotivationsschub", sagt der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin. 2019 war mit dem Bau des neuen Bereiches begonnen worden, jetzt steht er vor der Fertigstellung. Der Einzug soll im August stattfinden. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Kliniken-Vorstand Robert Wieland auch das Konzept für die Wahlleistungsstation, in der es gegen Aufpreis und Selbstzahlung zahlreiche zusätzliche Leistungen für Patienten gibt. Zudem soll in der Klinik Krumbach die Zusammenarbeit zwischen der Chirurgie (muskuloskelettale Gesundheit) und der Akutgeriatrie (Altersmedizin) erweitert werden. Davon sollen ältere Patientinnen und Patienten profitieren.

Das Wort Hightech bekommt beim Gang durch die neuen Operationsräume in Krumbach ein Gesicht. Für die Koordination der verschiedenen Operationen wurde eine Art digitaler Leitstand eingerichtet. Aber auch etliche klassische mechanische Verbesserungen gibt es. Beispielsweise können Patientinnen und Patienten mit einem Lifter verlagert werden. Menschen bis zu 270 Kilogramm Gewicht könnten so problemlos verlagert werden, erläutern Chefarzt Hafner und Thomas Plepelic (Leitung Anästhesiepflege). Hafner berichtet, dass die Patienten insgesamt immer gewichtiger werden.

