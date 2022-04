Balkon am Krumbacher Jugendzentrum ist abgerissen: Aber warum?

Plus Das Jugendzentrum hat keinen Balkon mehr. Ein Stadtratsmitglied ist davon überzeugt, dass man das hätte anders lösen können. Bürgermeister Fischer widerspricht.

Der Balkon des Krumbacher Jugendzentrums ist abgerissen. Vor den Türen sind jetzt Gitter, ein sogenannter Französischer Balkon, angebracht. Bürgermeister Hubert Fischer sagt, die Balken mit Stützfunktion seien morsch gewesen, das habe die Analyse von Tobias Handel, Leiter des Bereichs Hochbau im Stadtbauamt, ergeben. "In den Übergangspunkten zwischen den tragenden Balken und den Querbalken oben sind die ebenen Flächen innerhalb der Konstruktion morsch gewesen", deshalb lasse die Statik irgendwann nach. Außerdem sei der Balkon nie genehmigt gewesen, ergänzt Fischer. Dass der Balkon wegmusste, sieht aber nicht jeder so.