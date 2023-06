Bankdaten weitergegeben: Kreditkartenbetrug mit 10.000 Euro

Die Krumbacher Polizei warnt vor Kreditkartenbetrug. Kürzlich ist ein 60-jähriger Mann Opfer einer Betrugsmasche geworden. Seine Kreditkarte ist mit etwa 10.000 Euro belastet.

Am Donnerstag ist die Kreditkarte eines 60-Jährigen laut der Krumbacher Polizei mit etwa 10.000 Euro belastet. Grund hierfür war, dass der Mann zuerst ein neues Konto inklusive Kreditkarte eröffnet hatte. Wenig später erhielt er eine E-Mail, die nach Aufmachung von seiner neuen Bank hätte stammen können, in der die Daten der Kreditkarte abgefragt wurden. Da der 60-Jährige seine sensiblen Daten weitergab, konnten bislang unbekannte Betrüger die Belastungen auf dem Konto durchführen. Die Krumbacher Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang, E-Mails genauestens zu prüfen und im Zweifel keine privaten Daten weiterzugeben. (AZ)