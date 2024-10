Bargeld aus Pkw entwendet

Am Donnerstag kam es im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 22.40 Uhr in der Ringeisenstraße in Krumbach zu einem Diebstahl. Aus einem dort abgestellten Pkw wurde laut Polizeibericht Bargeld entwendet. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282 9050 in Verbindung zu setzen. (AZ)

