Bargeld in Krumbacher Geschäft aus Handtasche entwendet

In einem Krumbacher Geschäft wird eine ältere Dame bestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Am Samstag befand sich eine ältere Dame in einem Büchergeschäft in der Krumbacher Bahnhofstraße. Von 12.15 bis 12.20 Uhr war ihre Handtasche laut Bericht der Polizei unbeaufsichtigt. In diesem Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter Bargeld aus der Tasche. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)