Krumbach

vor 32 Min.

Bartolomämarkt und Flohmarkt in Krumbach kommen gut an

Plus Zahlreiche Besucher bummelten auf dem Bartolomämarkt in Krumbach und sehen viel Altbewährtes. Trotz des wechselhaften Wetters ist einiges geboten.

Von Elisabeth Schmid

Am Sonntagmorgen sah es triste aus für den Bartolomämarkt in Krumbach. Der langersehnte Regen kam ausgerechnet am Marktsonntag. Aber schon bald schien auch wieder die Sonne und die Besucher schlenderten über den Markt. Der Bartolomämarkt ist nach Meinung der Firanten der wichtigste Markt in Krumbach. Viele Aussteller sind schon seit vielen Jahrzehnten dabei.

