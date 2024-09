Bauausschuss Krumbach behandelt Rewe, Windenergie und Hallenbad

Der künftige Rewe-Markt in Krumbach möchte beworben werden. So sollen am Gebäude mehrere Werbeanlagen mit dem Schriftzug der Handelskette mit einer Größe von etwa 2,4 Quadratmetern beziehungsweise vier Quadratmetern angebracht werden. Außerdem soll ein Rewe-Schriftzug auf dem Dach über dem Eingang mit einer Höhe von 1,33 Metern und einer Länge von fünf Metern auf den Markt hinweisen. Die Anlagen werden mittels LED angeleuchtet. Des Weiteren sind ein Öffnungszeitenschild und zwei Bildschirme mit Angeboten an der Fassade sowie zwei Parkplatzschilder geplant. An der Zufahrt zum Supermarkt ist ein frei stehender Werbepylon mit einer Höhe von rund 3.50 und einer Breite von 1,50 Meter vorgesehen.

