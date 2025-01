Bauausschuss: Wiedereröffnung des Hallenbads nicht absichtlich verzögert

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Krumbacher Bauausschusses kam Stadträtin Ursula Bader noch auf das kürzlich wiedereröffnete Hallenbad zu sprechen. Man habe einen Stadtbeschluss gehabt, dass es keinen Neubau geben wird, sondern dass das Hallenbad nur repariert werden kann. Denn „die Stadt Krumbach hat nicht das Geld, alles neu zu machen“, sagte Bader. In der Bevölkerung werde dieser Prozess mitunter fälschlicherweise als absichtliche Verzögerung angesehen, die es jedoch nicht sei.

Krumbach: Hallenbad nach Reparatur wiedereröffnet

„Die goldenen Jahre sind vorbei“ und die Stadt könne sich nicht alles einfach leisten, führte Ursula Bader weiter aus. Vor allem, da die Stadt für die Reparaturen des Hallenbads keine Unterstützung vom Bund bekommen habe. Aber, nun sei das Bad wieder geöffnet und „hoffentlich funktioniert es über Jahre. Wir sind stolz, ein so schönes Hallenbad und auch Freibad zu haben.“ Ihr stimmte Bürgermeister Hubert Fischer zu, der das Bad nach eigenen Angaben bereits am Samstag besuchte und verwundert gewesen sei, wie viel Betrieb dort nach der kurzfristigen Eröffnung war. Er erklärte dem Bauausschuss, dass man mit den verfügbaren 500.000 Euro vor allem die Lüftungsanlage ersetzt habe. Es handle sich um ein älteres Gebäude, weshalb nicht auszuschließen sei, dass dort etwas passiert, das zur erneuten Schließung des Hallenbads führen würde. Man habe es so gerichtet, dass es für die nächsten Jahre reichen könnte. „Aber wir müssen auf dieses Risiko hinweisen“, sagte Bürgermeister Fischer.

Wie berichtet, wurde am Samstag nach fast fünf Jahren das Hallenbad Krumbach kurzfristig wiedereröffnet. Eigentlich stand die Eröffnung per se schon länger fest, es musste jedoch noch auf das Ergebnis von Wasserproben gewartet werden. Trotz der langen Sanierungszeit blieb das Projekt Wiedereröffnung im genehmigten Kostenrahmen. Die Schwimmhalle hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 16 bis 21 Uhr. Samstag: 14 bis 18 Uhr und Sonntag 8 bis 12 Uhr.