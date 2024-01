Krumbach

Bauern-Kinderdemo in Krumbach geplant: Ist das rechtlich möglich?

Bereits vor Weihnachten fand in Krumbach eine Demo der Landwirte statt. Nun ist eine Kinderdemo geplant.

Plus Kinder auf Trettraktoren, mit Schildern bestückt – ganz wie die Großen. Solch eine Kinder-Bauerndemo ist am Montag in Krumbach vor dem Wasserschloss angekündigt.

Von Mira Herold-Baer

Rutschen, Tretschlepper und Plakate - eine eher ungewöhnliche Anmeldung beim Landratsamt Günzburg. Doch diese drei Protestmittel sind für die Kinder-Bauerndemo am Montag in Krumbach angekündigt. Der zugehörige Flyer zeigt einen Trettraktor, ein Bobbycar und einen Laster zum Draufsitzen. Die schwarze Schrift verkündet im Originaltext: "Kinderfahrzeug Demo es geht auch um unsere Zukunft". Doch können Kinder mit einer Demo tatsächlich ihre politische Meinung ausdrücken?

Der Organisator Markus Schütz widerspricht: "Das ist mehr eine Infoveranstaltung wie alles andere." So komme die ursprüngliche Idee auch gar nicht von ihm, sondern aus Mindelheim. Dort fand die Kinderbauern-Demo schon am Freitag statt. Den Flyer habe irgendjemand auf Krumbach umgeändert - dieser wanderte dann durch die sozialen Medien.

