Baum auf Straße gefallen: Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Der teils starke Wind wirft in der Nacht auf Samstag einen Baum über die Straße zwischen Krumbach und Waltenhausen. Ein 18-jähriger Autofahrer sieht das zu spät.

Aufgrund des stürmischen Wetters am Freitag ist in der Nacht auf Samstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Krumbach und Waltenhausen ein Baum umgefallen. Ein 18-jähriger Autofahrer erkannte den auf der Straße liegenden Baum zu spät und streifte ihn mit seinem Fahrzeug. Verletzt wurde der Fahranfänger laut Polizei nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro. Der Baum wurde dann von der Feuerwehr beseitigt. Im Tagesverlauf gingen zuvor bei der Polizei Krumbach mehrere Mitteilungen von Fahrzeugführern ein, denen beim Öffnen der Türe diese durch den starken Wind aufgerissen wurde und an daneben geparkte Fahrzeuge prallte. Dabei entstanden jeweils kleinere Schäden. (AZ)