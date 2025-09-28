Bayerisch-ungarischer Austausch an der Mittelschule Krumbach

Kürzlich wurden zwei Lehrkräfte von der Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony aus Ungarn an der Mittelschule Krumbach begrüßt. Ziel war es, Einblicke in den deutschen Schulalltag zu gewinnen und über Bildungssysteme, Unterrichtskultur und pädagogische Praxis miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Privileg, dass die Mittelschule Krumbach ausgewählt wurde. Taksony ist eine traditionsreiche Gemeinde mit starkem deutschen Einfluss. Die dortige Nationalitätenschule leistet einen wichtigen Beitrag zur Pflege und Weitergabe der deutschen Sprache und Kultur in Ungarn. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer, Sachgebietsleiter Markus Wörle von der Regierung von Schwaben, Thomas Schulze als fachlicher Leiter des Staatlichen Schulamt Günzburg sowie der zuständige Schulrat der Mittelschule Krumbach, Markus Mayer, haben die Gäste empfangen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Traubenbräu konnten die Gäste mit Erika Spielvogel vom Heimatverein Krumbach eine eindrucksvolle Führung zur jüdischen Geschichte Hürbens erleben. Der Besuch im Mittelschwäbischen Heimatmuseum und das Gespräch in der Sukka haben alle tief bewegt. Der anschließende Spaziergang durch Hürben machte eindrücklich sichtbar, wie lebendig und bedeutend das jüdische Leben einst in Krumbach war. Ein Tag voller Dialog, Geschichte und gegenseitigem Respekt.

