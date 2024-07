Bayerischer Vize-Meister kommt aus Ebershausen

Bei der Bayerischen Meisterschaft in der Disziplin Lead, welche kürzlich in Nürnberg stattfand, erkletterte Benedikt Joas als jüngster Starter der B-Jugend einen überaus erfolgreichen 2. Platz. Bereits in der ersten Qualifikationsroute demonstrierte Benedikt dem bis zu zwei Jahre älteren Starterfeld das Kletterniveau, welches für einen Podestplatz gefordert ist. Nach einer soliden Leistung in der zweiten Qualifikationsrunde zog er souverän in das Finale ein. In der Finalroute lieferten sich die Jungs ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches für Benedikt mit einem tollen 2.Platz endete.

