Krumbach

06:00 Uhr

Bayerisches Honigfest: Krumbacher Imker räumen im Heimspiel ab

Plus Beim Bayerischen Honigfest in Krumbach werden 459 Honiggläser geprüft und bewertet. Der gastgebende Imkerverein gewinnt zwei Preise.

Von Gertrud Adlassnig

Es war ein beeindruckendes Fest mit einem tollen Ergebnis für den Krumbacher Imkerverein. Der hatte als größter Verein im Landkreis das neunte Bayerische Honigfest ausgerichtet, das Abschluss und Höhepunkt der alljährlichen Honigprüfung darstellt. Und er durfte sich am Ende auch noch als der Abräumer-Verein überhaupt erweisen. Denn beim Honigfest werden die Ergebnisse der zuvor stattgefundenen Honigprüfung veröffentlicht, aber es gibt auch zwei Auszeichnungen abzustauben. Einmal erhält derjenige Verein einen Pokal, der die meisten Honige zur Prüfung eingereicht hat, und mit einem weiteren Pokal wird der Verein belobigt, dessen Imker das beste Prüfungsergebnis, also die meisten Auszeichnungen eingesammelt haben. Und in beiden Kategorien waren die Krumbacher die besten.

Krumbacher Imkerverein trägt das 9. Bayerische Honigfest aus und gewinnt

Man kann dies auch als Lohn der vielen Mühen sehen, die die Krumbacher auf sich genommen hatten, denn als Honigfest-Veranstalter hatten sie sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Rekordeinreichungen an Honiggläsern bestmöglich zu präsentieren und ein perfekt organisiertes Rahmenprogramm zu bieten. In der dem Krumbacher Stadtsaal angebauten Halle reihten sich am Sonntag 459 Honiggläser, jeweils mit der von der Prüfungskommission vergebenen Bewertung. Dazu luden Verkaufsstände die Besucher ein, alles rund um die Biene und den Honig in Augenschein zu nehmen und das eine oder andere nützliche oder dekorative Stück mit nach Hause zu nehmen. Infostände im Foyer befassten sich mit Honig, Bienenzucht und Natur. Im Stadtsaal war eng aufgestuhlt und dennoch gab es nicht für jeden Besucher und jede Besucherin der Festveranstaltung einen Sitzplatz.

