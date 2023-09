Befragung in Krumbachs Pfarreiengemeinschaften startet

"Wie wollen wir Kirche sein?": Die Uni Regensburg führt eine Umfrage in den Krumbacher Pfarreiengemeinschaften durch.

Was fehlt in der Pfarrei? Passen die Gottesdienstzeiten? Wären Bibelabende gut? Können sich Gläubige vorstellen, sich mehr einzubringen ins Gemeindeleben? Wo genau? Und nicht zuletzt: Wie leben die Katholikinnen und Katholiken in und um Krumbach? Geht es ihnen gut? Haben sie Sorgen? Das sind Fragen, die Krumbachs Seelsorger nicht nur von Amts wegen interessieren, sondern aus Berufung. Aber sie sind nicht die einzigen. Ein kleines Forscherteam der Theologischen Fakultät der Uni Regensburg beschäftigt sich damit, wie es den Gläubigen derzeit mit der Kirche vor Ort geht.

„Wir stellen fest, dass viele, die mit der sogenannten Amtskirche ihre liebe Not haben, sich doch ihren Gemeinden vor Ort verbunden wissen. Das finden wir spannend“, sagt der Regensburger Theologe Simon Heimerl. Sein Chef Prof. Dr. Rupert Scheule ergänzt: „Das Leben der Kirche in Gottesdienst, Verkündigung und Caritas darf nicht an den Bedürfnissen der Gläubigen vorbeilaufen. Kirche ist kein Selbstzweck, sondern Heilswerkzeug. Das heißt: Kirche und Theologie müssen wissen, was die Gläubigen umtreibt, was sie vermissen und was sie bewegt. Das wollen wir durch die Befragung, die wir zusammen mit den Krumbacher Pfarrgemeinden machen, herausfinden und anschließend theologisch deuten.“

Rupert Scheule ist ständiger Diakon in Krumbach

Scheule arbeitet neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch als ständiger Diakon in der Kammelstadt. Johanna Schwarzmann ist die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Kirchengemeinde Sankt Michael. Sie hat einen pragmatischen Blick auf die Erhebung. Der Gedanke einer Umfrage, so Schwarzmann, sei auch schon in ihrem Gremium diskutiert worden. Wenn sich eine Pfarrgemeinde angesichts all der Umbrüche in Kirche und Gesellschaft neu ausrichten müsse, sei es wichtig zu wissen, wo die Gläubigen überhaupt stehen. „Aber so professionell wie jetzt hätten wir das allein wohl nicht hinbekommen.“ Georg Schneider, der Leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf, hat ähnlich konkrete Erwartungen: „Sind die Gottesdienstzeiten zum Beispiel in Edenhausen oder in Attenhausen so, dass die Familien, mit denen zusammen wir Kirche sein wollen, wirklich zurechtkommen?“ Wenn ja, umso besser, wenn nein, sei über Veränderungen zu reden.

Wie kommen soziale Megatrends in den Pfarreien an?

Die Regensburger Forscher haben indes andere Interessenschwerpunkte. „Wir fragen uns unter anderem, ob und wie soziale Megatrends wie Vereinsamung und Abstiegsängste in unseren Pfarreien ankommen und was die Menschen von der Kirche vor Ort in diesem Zusammenhang erwarten. Da können wir von Krumbach, das für süddeutsche Gemeindestrukturen ziemlich typisch ist, einiges lernen“, glaubt Toni Zierer, Mitarbeiter Scheules am Regensburger Lehrstuhl für Moraltheologie, der auch für die technische Realisierung der Befragung verantwortlich ist. Ob in den Gemeinden der beiden mittelschwäbischen Pfarreiengemeinschaften oder der Regensburger Universitätstheologie aktiv, alle Beteiligten sind ungemein neugierig auf die Studien-Ergebnisse. Sie sollen publiziert und auf einem Info-Abend im Winter auch den Krumbachern vorgestellt werden.

Forscher vom Lehrstuhl für Moraltheologie der Universität Regensburg haben in Zusammenarbeit mit den Krumbacher Pfarreiengemeinschaften Maria Hilf und Sankt Michael einen Online-Fragebogen entwickelt, um mehr über die Bedürfnisse und das Leben von Gläubigen zu erfahren. Das Ausfüllen dauert zehn bis zwölf Minuten. Über die Homepages der Pfarreiengemeinschaften Maria Hilf und Sankt Michael ist die Umfrage zugänglich. Wer den Fragebogen lieber auf Papier ausfüllt, findet die entsprechenden Unterlagen seit 1. Oktober in den Pfarrkirchen der beiden Pfarreiengemeinschaften sowie am Stand der Krumbacher Pfarrgemeinden auf der KRU2023. Die Online-Umfrage hat begonnen und wird ca. vier Wochen laufen. Sie ist anonym. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird veröffentlicht. (AZ)

