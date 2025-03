Befürworter von Tempo 30 in Krumbach müssen noch warten

Nach der kontroversen Entscheidung des Krumbacher Stadtrats laufen nun die Vorbereitungen zur Umsetzung. Wie berichtet, wurde die Tempo-20-Zone in der Krumbacher Kernstadt mit knapper Mehrheit gekippt. Während die Stadtverwaltung sowie einige Stadtratsmitglieder Bedenken äußerten, argumentierte hauptsächlich die CSU/JU-Fraktion für eine einheitliche Geschwindigkeitsregelung zur Verbesserung des Verkehrsflusses. Besonders brisant war, dass zwei Ratsmitglieder der Grünen für die Änderung stimmten, was letztlich ausschlaggebend für den Beschluss war. In der Bevölkerung wird die Entscheidung unterschiedlich bewertet, wie eine nicht repräsentative Umfrage unserer Redaktion und Leserreaktionen zeigten.

