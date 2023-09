Bei Auffahrunfall entsteht ein hoher Sachschaden

Auf der Raunauer Straße in Krumbach kracht es. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Am späten Mittwochnachmittag fuhr ein Pkw-Fahrer bei stockendem Verkehr auf der Raunauer Straße in Krumbach in Richtung Süden, als sein Pkw verkehrsbedingt aufgrund der Abstandssensoren eine Vollbremsung aus niedriger Geschwindigkeit machte.

Ein nachfolgender Pkw erkannte dies zu spät und fuhr laut Polizei auf das haltende Fahrzeug auf. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. (AZ)