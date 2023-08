Beim Abbiegen übersieht Autofahrer den Gegenverkehr

Blechschaden im fünfstelligen Eurobereich ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Krumbach entstanden. Wo ein 19-Jähriger nicht aufgepasst hat.

Am 1Samstag kam es in der Babenhauser Straße in Krumbach gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Das berichtet die Polizei. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte demnach von der Babenhauser Straße nach links in die Nattenhauser Straße abbiegen. Beim Abbiegen hat er offenbar einen entgegenkommenden Pkw übersehen. Aus diesem Grund kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von über 10.000 Euro. (AZ)