Beim Adventsmarkt im Heimatmuseum Krumbach wird Handgefertigtes geboten

Mit ihren besonderen Bastel- und Handarbeitstechniken begeisterten die Aussteller in Krumbach die Besucherinnen und Besucher im Heimatmuseum.

Pünktlich am ersten Advent läutete auch der traditionelle Adventsmarkt im Heimatmuseum Krumbach die Vorweihnachtszeit ein. Diesmal sogar mit passendem Weihnachts- und Adventswetter mit reichlich Schnee und eisiger Kälte.

Mit seinem Stand "gutbetucht" präsentierte Stefan Nussbaumer mit seiner Crew in Krumbach selbst gehäkelte Tücher. Foto: Elisabeth Schmid

"Endlich haben wir mal wieder Schnee", so die Meinung einiger Besucher des Marktes. Anita Roth, die Leiterin des Heimatmuseums, hatte auch diesmal ein gutes Händchen für die Auswahl ihrer Aussteller. 18 Aussteller und Ausstellerinnen kamen, um ihre handgefertigten Waren, zu präsentieren. Es gab verschiedenen Dekoartikel für die Adventszeit, bemalte Steine, chice Strickwaren oder bemalte Weihnachtskugeln. Die Ausstellerin Kristina Kolip aus Balzhausen kommt ursprünglich aus Ungarn und malte alleine in diesem Jahr 500 Christbaumkugeln an, war beim Besuch an ihrem Stand zu erfahren.

Karin Waldvogel aus Niederraunau zeigte im Heimatmuseum Schnitzereien aus Pappelholz. Geschnitzt hatte sie ihr Vater Meinrad Stölzle aus Hairenbuch. Foto: Elisabeth Schmid

Es gab Stofftaschen mit Krumbacher Motiven, Honig und vieles mehr. Zum ersten Mal dabei war Christine Bischof. Sie fertigte dekorative Dinge aus Papier, zum Beispiel Engel und Schmuck. Stefan Nußbaumer aus Bellenberg hatte mit seinem Stand „gutbetucht“ kreative Häkeltücher und einzigartige Tuch- und Schalnadeln mit nach Krumbach gebracht. Er häkelt selber und hat viel Freude daran.

Meinrad Stölzle aus Hairenbuch präsentiert filigrane Schnitzereien

Karin Waldvogel aus Nattenhausen bot filigrane Schnitzereien aus Pappelholz an. Die Schnitzereien stellte ihr Vater, Meinrad Stölzle aus Hairenbuch her. Sie fanden bei der Ausstellung großes Interesse bei den zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besuchern. Zum Entspannen gab es für die Gäste dann Kaffee und Kuchen. Der etwas besondere Adventsmarkt war, wie in all den anderen Jahren ein ganz besonderes Erlebnis. Im Eingangsbereich gab es erstmalig eine Bachene-Figurenbörse mit Dubletten aus dem Nachlass von Helmut Zwerger. So ist der Adventsmarkt im Krumbacher Heimatmuseum immer auch für eine Überraschung gut.

Lesen Sie dazu auch