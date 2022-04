Krumbach

vor 19 Min.

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins erleben die Zuhörer Freude

Frühjahrskonzert des Musikvereins Krumbach: Unter behutsamer und zugleich fordernder Leitung von Marina Beer zeigten die Mitglieder der Jugendkapelle, was sie in fleißiger Probenarbeit gelernt hatten.

Plus Für Besucher gab es in Krumbach ein brillantes Klangerlebnis nach langen musikalischen Entbehrungen. Was der Verein für ein musikalisches Potpourri bot.

Von Claudia Bader

Mit Superlativen muss man bekanntlich vorsichtig sein. Man weiß ja nie, was noch kommt. Aber das diesjährige Frühjahrskonzert der Stadtkapelle wird nicht so leicht zu toppen sein. Das gilt in erster Linie für die Motivation und Energie der Musikerinnen und Musiker unter souveräner Leitung von Lukas Weiß, aber auch für die Qualität des anspruchsvollen Programms und dessen brillante Umsetzung. Vor allem aber war es die spürbare Freude, nach zweijähriger Zwangspause wieder eine lange und beliebte Tradition fortsetzen zu können, die das Publikum begeisterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .