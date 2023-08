Krumbach

18:15 Uhr

Beim Laufen reift bei Johanna Herold so manch gute Idee

Plus Die Hängematte - das ist nicht die Welt von Johanna Herold. Wie die Krumbacher Vhs-Vorsitzende Entspannung findet. Start unserer Sommerserie "Lob der Faulheit".

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Wir sind gerade „so richtig drin“ in Ferien und Urlaub. Und natürlich stellt sich da der Gedanke ein: „Einfach mal faulenzen!“ Aber traut man sich das heute überhaupt noch in dieser so getriebenen Zeit? Gegenteil: Sollten wir uns das nicht einfach öfter einmal „trauen“? Auch weil wir in der Ruhe Energie und Zuversicht für Kommendes finden? In unserer neuen Sommerserie „Lob der Faulheit“ sprechen wir mit Persönlichkeiten aus der Region, wie sie es mit dem Faulenzen halten. Unser erster Gast in der Redaktion ist die langjährige Krumbacher Vhs-Vorsitzende und Stadträtin Johanna Herold, die von ihren Enkelinnen Nele und Louisa begleitet wird. In der Runde haben sie über ihre Oma viel zu erzählen.

Die beiden legen mit einem Lächeln einen kleinen Zettel auf den Tisch. „Laufen, Kinder, Kümmern“ steht auf dem Papier. Gefühlt „immer unterwegs“ (Laufen), ein großes Herz für die Familie (Kinder), Stadträtin, Kreisrätin, Krumbacher Vhs-Vorsitzende und Seniorenbeauftragte des Landkreises Günzburg („Kümmern“): Genauso kennen und schätzen viele Johanna Herold.

