Beim "Sommer im Stadtgarten" ist buntes Leben im Herzen Krumbachs

Birgit Baumann von der Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus der Stadt Krumbach und Quartiersmanager Marc Hettich präsentieren das Programm für „Sommer im Stadtgarten“.

„Der Stadtgarten ist eine tolle Kulisse für sommerliche Veranstaltungen“, sagt Birgit Baumann – bei der Stadt zuständig für Wirtschaftsförderung und Tourismus. Ihr Kollege – Quartiersmanager Marc Hettich – sieht das genauso. Gemeinsam haben die beiden die Aktion „Sommer im Stadtgarten“ ins Leben gerufen. Erstmals wird das grüne Herz Krumbachs für rund zwei Monate mit mehr als 20 Veranstaltungen belebt. „Wir freuen uns, dass das Projekt durch das Förderprogramm Soziale Stadt gefördert wird“, kommentiert das Duo. Es sei toll, wie viele verschiedene Akteure dabei sind.

Vielfältiges Programm beim Sommer im Stadtgarten in Krumbach

In der Tat offenbart ein Blick ins Programm eine sehr vielfältige Zusammenstellung: Die Bandbreite reicht vom Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen über ein Schachturnier bis hin zu verschiedenen Freizeitangeboten für Kinder. „Uns war wichtig, für möglichst viele Krumbacherinnen und Krumbacher ein attraktives Programm zu gestalten“, betonen die Organisatoren. Dazu gehört natürlich auch Livemusik, die es in verschiedener Form geben wird.

Birgit Baumann und Marc Hettich organisieren den "Sommer im Stadtgarten". Foto: Franziska Schwarz (Archiv)

Auch einige etablierte Veranstaltungen finden vollständig oder teilweise im Stadtgarten statt und werden so zu einem Teil von „Sommer im Stadtgarten“. Das gilt für die Italienische Woche der Werbegemeinschaft mit der Spaghettitafel und dem Italienischen Fest ebenso wie für das von Jochen Schwarzmann federführend organisierte Kulturwochenende, das mit einem Freiluftgottesdienst mit Matinee und einem Picknick-Konzert mit den Singtonics vertreten ist. Auch die Neuauflage des Youngbeats ist Teil des Programmes. Bereits beim Auftakt 2019 fand das Jugendfestival im Stadtgarten statt – und auch diesmal gibt es wieder ein Kinder- und Familienprogramm sowie Livemusik.

Vereine sind eingebunden

Die Einbindung von Vereinen ist ein wichtiges Element der „Sommer im Stadtgarten“-Idee. „Wir wollen eine grundlegende Infrastruktur bereitstellen“, erklärt Birgit Baumann. Ihr Mitstreiter ergänzt: „Das soll es gerade Vereinen einfacher machen, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.“ Dafür sind im Stadtgarten für den Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte August zwei Container eingezogen: Ein Container mit Toiletten, dazu ein Verkaufscontainer mit Strom- und Wasseranschluss und kleiner Küche sorgen für die Erfüllung der wesentlichen Hygienebedingungen. Dazu gibt es Sitzgelegenheiten, Picknickdecken, ein Sonnensegel – und auch die Lichterketten hängen dank THW-Unterstützung schon hoch in den Bäumen.

Die Münchner Singer-Songwriterin Melli Zech ist am 14. Juli beim Stubenmusik-Konzert im Stadtgarten zu Gast. Foto: Anywherephotography

Zu den Vereinen, die das Angebot nutzen gehört beispielsweise der Schachverein. Am 29. August steigt im Stadtgarten ein Schachturnier. Jeder kann mitmachen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 08283/39999-19. Der Heimatverein lädt am 9. Juli unter dem Motto „Zwei Schlösser und ein altes Rathaus“ zu einem Stadtrundgang, der im Stadtgarten endet, während sich der Kult e.V. mit zwei Konzerten – Grandmothers Groove (7. Juli) und Melli Zech (14. Juli) – beteiligt. Das Lokal-Forum steuert einen Diskussionsnachmittag (15. Juli) und einen Fotowalk (12. August.) bei.

Berufsfachschule für Musik mit Konzert

Aber nicht nur Vereine beteiligen sich. Auch die Berufsfachschule für Musik ist mit einem kleinen Konzert mit Saltman & Pepper am 13. Juli vertreten. Die Zumba-Instruktorin Janina Kunisch bringt am 8. Juli „Latin Summer Vibes“ in den Stadtgarten – mit Tanz, Bewegung und Barbecue. Die Geschichtenerzählerin Tine Mehls dagegen nimmt Kinder mit auf einen Spaziergang von der Gemüsewiese zum Stadtgarten (21. Juli). Mit ihrem Kollegen Michael Kaeuffer plant sie bei „Gemurmel, Gesichter und Geistergeschichten“ eine kreative Geschichtenaktion (3. August.). Kinder dürfen sich vom 31. Juli bis 4. August auf das Spielmobil, auf das Programm „Auf der Wiese ist was los“ von der Bund Naturschutz Kreisgruppe Günzburg (2. August) sowie auf Spaß mit Holzeisenbahnen mit Loko freuen (5. August).

Als kunterbunter Farbtupfer zeigt sich im Sommer die Blumenwiese im Krumbacher Stadtgarten. Foto: Georg Drexel (Archiv)

Auf Seniorinnen und Senioren wartet ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und Musik von Roman Klarmann (12. Juli) von Vhs und Quartiersmanagement. „Wir machen außerdem das Juni-Sprachcafé im Stadtgarten“, verrät Marc Hettich. Die gemeinsam mit Jugendpflege und der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte durchgeführte Reihe findet sonst im Stückwerk statt. Birgit Baumann hat auch an die Fahrradfreunde gedacht: „Am 5. Juni unternehmen wir zum Auftakt des Stadtradelns eine kleine Fahrradtour mit Beginn im Stadtgarten.“ Zudem gäbe es am 4. Juli eine Radlbar mit Erfrischungen und einer kleinen Überraschung für alle, die an jenem Tag mit dem Rad unterwegs sind. Ukrainerinnen und Ukrainer erwartet ein ukrainischer Abend (30. Juni).

Wo das Programm zu finden ist

Das vollständige Programm zu den überwiegend kostenlosen Angeboten gibt es sowohl in gedruckter Form demnächst an den einschlägigen Ausgabestellen, als auch auf der Webseite der Stadt Krumbach im Bereich „Freizeit und Tourismus“ unter „Veranstaltungen“.

Mehrere Monate Vorbereitung haben Birgit Baumann und Marc Hettich in das Projekt „Sommer im Stadtgarten“ gesteckt. Neben der Beschaffung der Ausstattung und der Koordination der Förderung durch das Förderprogramm „Soziale Stadt“ war ein wichtiger Faktor die Suche nach Aktiven, die ihren Teil zum Programm beisteuern. Mit mehr als 20 Terminen war dieses Unterfangen durchaus erfolgreich. „Jetzt kann uns nur noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen“, stellt das Duo fest. (AZ)