Beim Stadtradeln in Krumbach Wettbewerbskilometer sammeln

Der Umstieg aufs Fahrrad soll durch die Aktion im Juli in Krumbach gefördert werden. Wer klimafreundlich unterwegs ist, kann Preise gewinnen.

Der Wettbewerb Stadtradeln geht wieder los, und auch die Stadt Krumbach ist dabei. Seit 2008 treten Kommunalpolitiker/-innen und Bürger/-innen bei der Kampagne Stadtradelndes Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radförderung in die Pedale. Die Stadt Krumbach ist vom 5. bis 25. Juli erstmals mit von der Partie.

In diesem Zeitraum darf jeder, der mitmachen möchte, beim Stadtradeln möglichst viele Radkilometer sammeln. Alle Wege, ob zum Einkaufen, ins Freibad oder in die Arbeit, die auf dem Rad gefahren werden, können per App, auf der Stadtradeln Homepage im Internet oder per Hand erfasst und gemeldet werden. Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es darum, mit Spaß, Teamgeist und Gemeinschaftserlebnissen möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln, Menschen für den dauerhaften Umstieg aufs Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Den erfolgreichsten Kommunen mit den radelaktivsten Teilnehmenden winken obendrein tolle Preise. Und auch Teams oder Privatpersonen können Preise von der Stadt und dem Landkreis erhalten.

Radel-Teams können in Krumbach gebildet werden

Die Stadt Krumbach ruft dazu auf, ein Stadtradeln-Team zu gründen oder sich einem bestehenden Team anzuschließen, am Wettbewerb teilzunehmen und im Aktionszeitraum so oft wie möglich das Fahrrad zu nutzen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter stadtradeln.de. Anmelden kann man sich jetzt unter stadtradeln.de/krumbach.

Für den Wettbewerb sind Aktionen rund ums Rad von der Stadt geplant. So wird zum Beispiel am Mittwoch, 5. Juli, das Anradeln mit Bürgermeister Hubert Fischer geben. Start ist um 17 Uhr im Krumbacher Stadtgarten. Am Freitag, 14. Juli, ist eine Radlbar im Krumbacher Stadtgarten aufgebaut von 11 bis 14 Uhr. Hier erwarten die Radelnden eine Erfrischung und eine Überraschung seitens der Stadt. Am Sonntag, 16. Juli, gibt es ab 13 Uhr eine geführte Radtour nach Billenhausen und Hirschfelden. Start ist an der Bühne im Startpark. Für Erwachsene wird ein Kostenbeitrag erhoben.

Am Donnerstag/Freitag, 20./21. Juli, gibt es ein Übungsradeln auf dem Verkehrsübungsplatz mit angeschalteten Ampeln zwischen 16 und 18 Uhr für Familien mit Nachwuchsradlern. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern. Abgeschlossen wird die Aktion in Krumbach am Sonntag, 23. Juli, mit einer geführten Radtour zur Lourdesgrotte im Stadtteil Edenhausen. Start ist um 13 Uhr im Stadtgarten. Auch hier wird für Erwachsene eine Startgebühr erhoben. All diese Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch