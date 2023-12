Beim Stückwerk-Weihnachtsmarkt gibt es einen Christbaum-Contest

Welche Höhepunkte es diesmal beim Weihnachtsmarkt in Krumbachs soziokulturellem Zentrum gibt. Auch ein buntes musikalisches Rahmenprogramm ist geplant.

Raum für Kultur und Soziales: Das Stückwerk konnte im Lauf des vergangenen Jahres diesem selbstgestellten Anspruch immer wieder gerecht werden. Neben zahllosen Konzerten, Vorträgen und Lesungen gibt es regelmäßige Krabbelgruppen, Musikunterricht, Brettspielabende, Meet & Eat und viele weitere Veranstaltungen, bei denen Menschen aus verschiedensten Altersgruppen und Milieus eine Möglichkeit zur Begegnung finden. In Kürze findet im Stückwerk ein Weihnachtsmarkt statt.

Über 20 Aussteller aus der Region präsentieren Handwerk, Kunsthandwerk, Deko und Schmuck. „Dieses Jahr sind viele Aussteller von selbst auf uns zugekommen“, freut sich Michaela Wind, die sich im Verein federführend um das "Mammutprojekt" Weihnachtsmarkt kümmert. Angefangen vom Retro-Gaming Raum von Stückwerk-Mieter David Maier (NoSQL Geeks) über die gebrannten Mandeln aus den Reihen der Brettspiel-Gruppe bis zu Bücherkisten des Literaturtreffs ist für jeden etwas dabei, heißt es in der Pressemitteilung. Auch für Kinder ist einiges geboten. Die Geschichtenerzähler Tine Mehls und Michael Kaeuffer sorgen mit Märchen für Unterhaltung am Lagerfeuer auf dem Parkplatz. Der durch seine Plätzchenaktion (wir berichteten) bekannt gewordene Neu-Krumbacher Pascal Aldouis lädt zusammen mit der Künstlerin Christine-Elisabeth Gerstenkorn in die Kinder-Backstube ein. Wer eine Erinnerung an den Markt mit nach Hause nehmen möchte, kann beim Krumbacher Fotografen Georg Drexel einen weihnachtlichen Schnappschuss machen.

Im Stückwerk-Außenbereich gibt es ein buntes musikalisches Programm

Draußen spielen unter anderem Roman „Klaro Klarmann“, die Jugendkapellen der Musikvereine Krumbach und Neuburg sowie die Trommelgruppe Djabara auf. Wie im Vorjahr gibt es im Herzstück Live-Musik. Dabei sind etwa die Phonics, die Zupfnudeln, die Punkband For Alice aus Schwabmünchen mit einem Akustik-Set, der Dudelsackspieler Martin Leopold oder Serkan Özkan. „Mit Intergalactic Pleasure bekommt auch der Sieger des Songslams noch einmal eine Auftrittsgelegenheit.

Ein besonderer Höhepunkt dürfte Krumbachs erster Christbaumcontest werden. Michaela Wind: „Wir suchen dieses Jahr zum ersten Mal die Baummeister 2023 bei unserem Christbaummoden-Wettbewerb.“ Jeder ist eingeladen, sein klassisch geschmücktes Tännchen oder auch alternative Weihnachtsbäume während des Weihnachtsmarktes auszustellen. „Das Publikum kürt dann den Sieger, auf den tolle Preise warten.“

Hier noch einmal wesentliche Daten zur Kult-Weihnachtsmarkt im Stückwerk : Samstag, 16. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr (Eintritt frei). Weitere Infos unter www.stueckwerk-krumbach.de. Anmeldungen zum Weihnachtsbaum-Contest an info@kult-krumbach.de. (AZ)