Beim Tuningtreffen in Krumbach sind nicht alle legal unterwegs

Die Polizei kontrollierte beim Tuning-Treffen in Krumbach und zog aufgemotzte Fahrzeuge aus dem Verkehr. Die einen waren zu laut, ein anderes illegal tiefergelegt.

Am Sonntag führte die Kontrollgruppe Poser/Tuner des PP Schwaben Süd/West zusammen mit der Polizei Krumbach im Innenstadtbereich von Krumbach verstärkt Kontrollen mit Hinblick auf das in Krumbach veranstaltete Tuningtreffen durch. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht mehr als acht Verstöße fest, welche jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zu Beginn des Vormittags kontrollierten die Beamten insgesamt vier Fahrzeuge, welche Manipulationen im Bereich der Ansaugung und der Abgasanlage vorwiesen.

Zur Mittagszeit waren zwei Motorradfahrer im Innenstadtbereich auffällig, welche vor Fahrtbeginn den sogenannten Dezibel-Killer aus dem Endschalldämpfer entfernt hatten, um somit das Fahrgeräusch zu erhöhen. Beide Motorradfahrer wurden einer Kontrolle unterzogen, sie müssen nun mit einem Bußgeld von jeweils 180 Euro rechnen. Vor der Weiterfahrt montierten die Motorradfahrer die Dezibel-Killer ordnungsgemäß ein und setzten ihre Fahrt fort.

Wagen zu tief gelegt: Reifen streifen am Kotflügel

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Mann mit seinem Hyundai, welcher durch sein tiefergelegtes Fahrzeug der Polizeistreife aufgefallen war. An diesem Fahrzeug wurde schnell festgestellt, dass das tiefergelegte Fahrwerk in Kombination mit der geänderter Rad-Reifen-Kombination zu tief eingestellt war, weshalb der Reifen am Kotflügel streifte.

Zudem war die Zubehörabgasanlage, welche eine Klappensteuerung besitzt, mit einer manuellen Steuerung überbrückt, womit der Fahrzeugführer die Abgasklappe auf und zu machen konnte. Die Weiterfahrt für den Fahrzeugführer endete an der Kontrollstelle und die Kennzeichen samt Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Hier erlosch die Betriebserlaubnis in mehreren Fällen und die Verkehrssicherheit wurde wesentlich beeinträchtigt. (AZ)

