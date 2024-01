Beim Winterfest stellten die Schlorper ihren Narrenbaum am Marktplatz in Krumbach auf

Faschingsfrohe Stimmung beim Winterfest der Schlorper in Krumbach.welche Überraschung die Zylinderer mitbrachten.

Bei herrlichem Wetter war am Samstagvormittag wieder Fasching auf dem Krumbacher Marktplatz. Viele Zuschauer waren in Krumbachs Stadtmitte gekommen, um beim Winterfest der Schlorper dabei zu sein. Auch in diesem Jahr stellten die Faschingsgilde ihren Schlorperbaum auf - nun schon zum 26. Mal.

Die Idee sie diesem ganz besonderen Baum hatte vor vielen Jahren Willi Fischer vom Heimatverein Krumbach. Die Krumbacher Faschingsgilden waren bei diesem Ereignis alle anwesend - die Gaudiweiber, die Rosenmontagswitwen und die Zylinderer. Bei strahlendem Sonnenschein war die Stimmung bei bekannten Stimmungsliedern fantastisch. Dazu gab es, wie jedes Jahr, dunkles Bier, sauren Hering und gelbe Wurst. Bürgermeister Hubert Fischer und der zweite Bürgermeister Gerhard Weiß ließen sich dieses Ereignis natürlich nicht entgehen und feierten mit den Krumbacher Jecken tüchtig mit.

18 Bilder So schön war es beim Schlorper Winterfest 2024 auf dem Krumbacher Marktplatz Foto: Elisabeth Schmid

Die Schlorper in Krumbach gibt es seit 99 Jahren

Die Schlorper feiern in diesem Jahr ihr Jubiläum. Und wie es sich für eine Faschingsgilde gehört, natürlich ein Schnapszahljubiläum. Die Krumbacher Gilde gibt es nun seit 99 Jahren. Aus diesem Anlass hatten die Zylinderer eine Überraschung für die Schlorper mitgebracht: Mit 99 bunten Luftballons trafen sie geschlossen auf dem Marktplatz ein. An der Spitze Hans-Peter Ziegler und der Chef der Zylinderer, Uli Köhler. Unter den Klängen von Nenas Hit „99 Luftballons“, wurden die Ballone in den Himmel geschickt, mit den besten Wünschen für die Schlorpergilde. Hans-Peter Ziegler meinte: "Das soll ein Zeichen für Gemeinschaft und Frieden sein“. Ziegler hatte die Idee zu dieser Überraschung. Köhler hielt eine kleine Rede und übergab 99 gute Wünsche an den Vorsitzenden der Schlorper, Christian Seitz. Die gelungene Überraschung sorgte für noch mehr Stimmung und gute Laune. So wurde auf dem Marktplatz gefeiert und sich unter dem Schlorperbaum in geselliger Laune zugeprostet. Ab und zu erklang auch der Faschingsschlachtruf "Krumbach Aha, Aha". Eine kleine Bildergalerie vom Winterfest finden Sie auf mittelschwaebische-nachrichten.de/bilder (mit adö).

