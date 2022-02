Aus diesen Gründen bleibt die Raiba Schwaben Mitte auf Erfolgskurs

Plus Für 2021 legt die Bank ein solides Ergebnis vor. Wie die Vorstandsmitglieder zum Thema Fusion stehen und wie die Zukunft der Filialen und SB-Standorte aussieht.

Corona-Krise, politische Turbulenzen, steigende Inflation, mitunter problematische Entwicklungen in der Wirtschaft: Es sind auch für die Banken alles andere als leichte Zeiten. Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte hat sich aber anhaltend gut entwickelt und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Die Vorstandsmitglieder Helmut Graf und Uwe Köhler präsentierten jetzt die aktuellen Zahlen. Sie sprachen auch darüber, wie die Perspektive für eine Fusion mit der Raiffeisenbank Mindelheim nach dem gescheiterten ersten Anlauf aussieht.