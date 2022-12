Krumbach/Bellenberg

17:56 Uhr

Uwe Köhler übergibt im Raiba-Vorstand den Stab an Matthias Kohl

Plus Im Vorstand der Raiffeisenbank Schwaben Mitte gibt es eine bedeutende Veränderung. Wie Uwe Köhler in mehr als 16 Jahren die Arbeit der Bank geprägt hat.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Seine Antwort ist durchaus überraschend. "Ich möchte wieder mit dem Klavierspielen beginnen", sagt Uwe Köhler. Nach rund 16 Jahren im Raiffeisenbank-Vorstand verabschiedet er sich in den Ruhestand. Bekannt ist, dass Köhler in seiner Freizeit gerne mit dem Rennrad oder auch kraulend in diversen Schwimmbecken unterwegs ist. Jetzt wieder Klavierspielen – der neue Lebensabschnitt bietet dem 62-Jährigen die Möglichkeit, das zu tun, was bei ihm seit vielen Jahren in den Hintergrund getreten war. Köhlers Nachfolger im Vorstand der Raiffeisenbank Schwaben Mitte ist der 45-jährige Matthias Kohl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen