Benedikt Joas gewinnt Bayerische Meisterschaft im Klettersport

Zum Saisonhöhepunkte der Jugend C sichert sich Benedikt Joas mit einer herausragenden Leistung den Bayerischen Meistertitel Overall, nachdem er vor einigen Wochen bereits in einer höheren Jugendklasse den Titel des Bayerischen Vizemeisters erkletterte. Über die gesamte Saison qualifizierte sich Benedikt in allen drei Disziplinen Lead, Bouldern und Speed für das Finale, welches kürzlich im Landesleistungszentrum in Augsburg stattfand. In der Finalroute der Disziplin Lead erzielte der Ebershauser Nachwuchskletterer von allen 20 bayerischen Finalisten die beste Leistung, ebenso führte er das Teilnehmerfeld beim Bouldern mit einer hervorragenden Leistung an. Entschieden wurde das Overall-Finale in den spannenden Läufen der Disziplin Speed, welches Benedikt mit der drittbesten Zeit absolvierte, sodass er im Endergebnis souverän den ersten Platz belegte. Als Saisonabschluss stehen nun noch der Deutsche Jugendcup (Disziplin Speed) in Leipzig und der internationale ArgeAlp-Lead-Wettkampf in Bruneck/ Südtirol an, auch hier hat Benedikt gute Chancen, auf die vorderen Plätze zu klettern. Auf dem Podest von links: Michael Hage (Sektion Bayreuth/Hersbruck), Benedikt Joas (Krumbach, 1. Platz) und Len Wagner (Sektion Neu-Ulm, 3. Platz). Foto: Alexander Joas

