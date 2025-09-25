Benedikt Joas ist Bayerischer Meister im Sportklettern

Bei der Bayerischen Meisterschaft Overall, in welcher alle drei Disziplinen – Lead, Speed und Bouldern – gefordert sind, belegte Benedikt vergangenes Wochenende in seiner Altersklasse U15 einen herausragenden ersten Platz. Bereits in der ersten Disziplin, dem Seilklettern, setzte Benedikt hohe Maßstäbe und führte das Teilnehmerfeld mit an. Auch im Speedwettkampf konnte er das hohe Niveau halten und kletterte die 10-Meter-Speedroute mit der zweitbesten Zeit von 5,73 Sekunden. Am Ende eines harten Wettkampftages demonstrierte der Nachwuchskletterer im Boulderwettkampf seine körperliche und mentale Stärke und gewann damit zum zweiten Mal in Folge die Bayerische Meisterschaft. Zum Saisonabschluss stehen nun noch mehrere nationale und internationale Lead-Wettkämpfe an, der Deutsche Jugendcup in Leipzig, die Bayerische Meisterschaft in der höheren Altersklasse und die Teilnahme an der Arge Alp in Salzburg. Auch hier möchte Benedikt nochmals seine ausgezeichnete Kletterform unter Beweis stellen und weitere Podestplätze erklettern.

